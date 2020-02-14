نائب عبد المهدي يبحث مع السفير الامريكي جهود تشكيل الحكومة الجديدة

وجاء في البيان، بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها بما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى الوضع السياسي بالمنطقه بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وكذلك جهود وحورارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن كلف رئيس الجمهورية محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.



وفي هذا السياق أشار نائب رئيس الوزراء، وفقا للبيان، إلى أن الوضع العراقي الحساس يتطلب تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي بكل مكوناته، وتهيئة الاجواء لإجراء انتخابات عامة يشارك فيها جميع أطياف الشعب العراقي وتعبر بصورة كاملة عن طموحاته وآماله.