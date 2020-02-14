الانواء: أمطار وعواصف رعدية في الأيام الثلاثة المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الاربعة المقبلة في البلاد، مشيرة الى حدوق أمطار وعواصف رعدية في الأيام الثلاثة المقبلة.
وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم في كافة مناطق البلاد"، مبينة أن "درجات الحرارة الصغرى ترتفع الى معدل 8 مْ".
وأشار تقرير الانواء الى ان "طقس يومي الأحد والأثنين المقبلين سيكون غائم جزئياً وغائماً ممطراً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية"، لافتا الى أن "درجات الحرارة ترتفع في عموم المناطق".
وبحسب التقرير، "تتحسن حالة الطقس الثلاثاء المقبل ليكون في المناطق كافة صحواً مع بعض قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تستقر نسبياً".
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