بالصور.. الصواريخ المعدة للاطلاق على قاعدة K1 في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن العثور على منصة الصواريخ المعدة للاطلاق على قاعدة K1 في كركوك. واكدت الخلية ان "ذلك جاء بعد تعرض القاعدة الى سقوط صاروخ واحد". Advertisements

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