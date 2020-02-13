اصابة ثلاثة اشخاص بنزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الخميس، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بنزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائري تجدد اليوم في البصرة واستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قربي لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.