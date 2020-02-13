الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن تعرض قاعدة K1 الى سقوط صاروخ فيها

اصدرت خلية الاعلام الامني، الخميس، بيانا بشأن سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في كركوك، فيما اشارت الى انه تم العثور على 11 صاروخا اخر لم تطلق بعد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر"، مبينا ان "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين".

واضاف انها " عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل ١١ صاروخاً لم تطلق بعد"، مشيرا الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة".