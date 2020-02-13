اصدرت خلية الاعلام الامني، الخميس، بيانا بشأن سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في كركوك، فيما اشارت الى انه تم العثور على 11 صاروخا اخر لم تطلق بعد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر"، مبينا ان "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين".
واضاف انها " عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل ١١ صاروخاً لم تطلق بعد"، مشيرا الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن تعرض قاعدة K1 الى سقوط صاروخ فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.