بالوثائق.. المحكمة الادارية تعتبر اجراءات اقالة محافظ واسط باطلة

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن نقض المحكمة الادارية العليا لقرار محكمة القضاء الاداري والذي ردت من خلاله الطعن الذي قدمه المحافظ السابق محمد المياحي وتعتبر اجراءات اقالته من قبل مجلس المحافظة باطلة. وتضمنت الوثائق أن محمد المياحي سيعود من جديد ليمارس عمله كمحافظ لواسط.

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