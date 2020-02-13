آخر تطورات 'كورونا'.. ثلاثة سيناريوهات تواجه الوباء

وكما لاحظت منظمة الصحة العالمية أول أمس الثلاثاء إما أن يتم إجراء تدخلات فعالة بسرعة كبيرة، وسيكون بالتالي للعالم "فرصة واقعية لوقف الوباء"، وإما أن الحالات و"التكاليف" ستستمر في الانفجار والارتفاع.وقالت الكاتبة فيليسيا سيديريس في التقرير الذي نشره موقع "لا شان إنفو" إن فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة للعالم بأسره، لكن هناك فرصة واقعية للقضاء عليه.

هذه هي الرسالة المليئة بالقلق والتفاؤل في الآن ذاته والتي أطلقت في مرحلتين يوم الثلاثاء من قبل رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيس عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وبينت الكاتبة أنه نظرا لاستمرار القلق في الوقت الراهن يتساءل الكثيرون عن مدى تطور هذا الوضع، وبالتالي لسائل أن يسأل: هل سيستمر الفيروس في الانتشار عبر الكوكب؟ هل يمكن كبح جماح انتشاره على حدود الصين، أو حتى وقفه تماما؟ وبالتالي، بناء على الأوبئة السابقة وتوقعات منظمة الصحة العالمية وما نعرفه عن الفيروس التاجي تظهر سيناريوهات عدة.



الفرضية الأولى: احتواء الوباء ووقف انتشارهأبرزت الكاتبة أن أشخاصا يأملون أن يظل الفيروس في الصين دون أن ينتشر في مناطق أخرى، وهو احتمال يمكن أن يتوج بالنجاح بفضل قيود السفر وإقامة حجر صحي غير مسبوق في مقاطعة هوبي موطن المرض.

الفرضية الثانية: أن ينتهي الوباء من تلقاء نفسه

وفقا للباحث الأميركي ريتشارد ويبي عضو منظمة الصحة العالمية، فإن المرض لن يستمر سوى لفترة محددة من السنة.

وبحسب "ستايت نيوز" فإن "هذه الأنواع من الفيروسات لا يمكنها تحمل الحرارة والرطوبة، إنها تفضل الظروف الباردة والجافة التي يتميز بها الشتاء والربيع".

الفرضية الثالثة: أن يصبح الوباء جائحة

أوردت الكاتبة أنه إذا لم تستطع الصين احتواء المرض ولم يتوقف مع نهاية فصل الشتاء فسنواجه أسوأ سيناريو يتمثل في حدوث جائحة، أي "أن ينتشر العامل الممرض بسهولة من شخص إلى آخر في جميع أنحاء العالم" على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية.