مصدر: مجلس أمناء شبكة الاعلام يعتزم استبدال رئيس الشبكة وحمادي الابرز

أفاد مصدر في شبكة الاعلام العراقي، الخميس، بأن مجلس امناء الشبكة يعتزم استبدال رئيسها الحالي فضل فرج الله على خلفية اخفاقه وعدم قدرته على إصلاح الشبكة بشكل حقيقي وعملي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يعتزم اختيار رئيس شبكة جديد ومهني وقادر على اصلاح الشبكة من الصحفيين والاعلاميين". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "ابرز الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الشبكة بشكل مؤقت هم مقدم البرامج كريم حمادي و حميد المختار ونوفل عبد دهش".



وأشار المصدر الى أن "مجلس الامناء لديه ملاحظات كثيرة على اداء رئيس الشبكة الحالي تتعلق بمحالفات مالية وادارية وقانونية، فضلا عن فقدانه اي رؤية اعلامية لادارة مؤسسات الشبكة". وأشار المصدر الى أن "مجلس الامناء لديه ملاحظات كثيرة على اداء رئيس الشبكة الحالي تتعلق بمحالفات مالية وادارية وقانونية، فضلا عن فقدانه اي رؤية اعلامية لادارة مؤسسات الشبكة".

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