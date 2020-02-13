اصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في قضاء ابو غريب استهدفت، مساء اليوم، عجلة تابعة للجيش ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.