تجمّع اكاديمي: علاوي يتوجه لتسمية شخصية مستقلة لحقيبة التعليم العالي

وقال التجمع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المرحلة التي يمر بها العراق ستضع الحجر الأساس لعملية التصحيح السياسي لادارة البلد بالاعتماد على الطاقات والكفاءات الاكاديمية والوطنية المستقلة".وتطرق البيان الى، "توجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى تسمية احدى الشخصيات الاكاديمية المستقلة لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بقطاع التعليم والتوجه الحقيقي لايجاد الحلول والعلاجات الرصينة للمشاكل التي تحول دون الاستمرار بالدوام وتطوير عجلة القطاع التعليمي".

ودعا التجمع، مجلس النواب الى "تقديم الدعم لحكومة علاوي التي ستضم شخصيات مهنية مستقلة، ومنحها الثقة بغية الشروع بعملية تنفيذ برنامجها الحكومي"، مطالبا رئيس الوزراء المكلف بـ"الافصاح عن اية ضغوط تمارس عليه من الكتل او الاحزاب بغية تسمية شخصيات معينة أو تدوير بعضها في حكومته".



يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.