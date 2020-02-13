الطاقة الدولية: كورونا قد يتسبب في تراجع تاريخي للطلب على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية عام 2009، متأثرا سلبا بتفشي فيروس كورونا بالصين.
وأوضحت الوكالة، في تقرير شهري، أن ”عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة“، مع توقع انكماش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عقد“.
وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد لفيروس كورونا.
وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد لفيروس كورونا.
وأضافت الوكالة ”بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يوميا إلى 825 ألف برميل يوميا، الأدنى منذ 2011،“ مشيرة إلى أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا في الربع الثاني من العام الجاري.
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