قريباً.. قطر تفتتح ملعباً فريداً تتغير الوانه مع اشعة الشمس

وقال مدير ملعب المدينة التعليمية عيد القحطاني في حديث للسومرية نيوز، إن "افتتاح الملعب والذي يعد ضمن مشروع ملاعب كاس العالم قطر 2022، سيتم قريباً وان الملعب يعد فريداً من نوعه كونه صديق للبيئة وهو يختلف عن جميع الملاعب من ناحية التصميم الذي يرمز الى الماس".واوضح ان "الحلي هي محط أنظار جميع الناس في العالم فجائت الفكرة من هذا الأمر"، مبيناً ان "الملعب يتميز بتغيير الألوان الخارجية لغلافه حسب اتجاه اشعة الشمس بالنهار".

وبين ان "الملعب الذي يتسع الى خمس واربعين ألف مشجع، سيتم افتتاحه بالربع الاخير من هذا العام وسيكون جاهزاً لاستضافة المباريات الرسمية".

وتابع ان "الملعب يضم خمس استوديوهات كبيرة للإعلام وهي مغلقة عن الملعب وهناك غرف للبث تطل على الملعب من الممكن استخدامها للبث المباشر مع وجود مكان واسع لغرف رجال الاعمال والعوائل والتي تطل على الملعب ايضاً".