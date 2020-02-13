رسمياً.. المغربي حكيم زياش لاعباً لتشيلسي

2020-02-13 | 13:28
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وقال أياكس إن "خزائنه انتعشت بـ40 مليون يورو +4 مليون متغيرات حسب أداء اللاعب في المواسم المقبلة".
زياش كان لديه عقد حتى 2022 مع أياكس، لكن الأمور حسمت وسيصبح بشكل رسمي لاعبًا لتشيلسي في يوليو المقبل.
صاحب الـ26 عامًا، لعب لأول مرة مع أياكس في 11 ايلول 2016، وخلال 160 مباراة رسمية، سجل 49 هدفًا، في جميع المسابقات.
وفاز زياش مع أياكس ببطولتي الدوري الهولندي والكأس، وحصل على أفضل لاعب في هولندا عام 2019.
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