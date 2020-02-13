عميد البشرية يكشف سر عمره المديد

وقال الياباني "شيتيستو واتانابه" المولود في الخامس من مارس/اذار 1907 في نيغاتا في شمال غرب اليابان إن سر عمره المديد هو "الابتسامة الدائمة".

وقد تسلم لقبه رسميا من موسوعة "غينيس" في مأوى للعجز يقيم فيه في مسقط رأسه.



وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا توفي الشهر الماضي عن 112 عاما و266 يوما.

وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو "عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة".

وأشار إلى أن لديه ضعفا على السكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر على صحته على ما يبدو.