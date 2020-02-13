عميد البشرية يكشف سر عمره المديد

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بات ياباني يبلغ من العمر 112 عاما "عميد سن البشرية" في صفوف الذكور بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقد تسلم لقبه رسميا من موسوعة "غينيس" في مأوى للعجز يقيم فيه في مسقط رأسه.
وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا توفي الشهر الماضي عن 112 عاما و266 يوما.
وأكد واتانابه الذي رزق خمسة أولاد، أن سر عمره المديد هو "عدم الغضب والمحافظة على ابتسامة دائمة".
وأشار إلى أن لديه ضعفا على السكاكر والحلويات إلا أن ذلك لم يؤثر على صحته على ما يبدو.
ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون شخص. وتشهد البلاد تراجعا كبيرا في نموها السكاني.
أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عاما وكان مسجلا باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي العام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عاما.
وتفيد موسوعة غينيس ان الرقم القياسي لاطول عمر يمكن اثباته رسميا مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت العام 1997 عن 122 عاما و164 يوما.
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