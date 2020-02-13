بالفيديو.. خطة الأطلسي في العراق يمكن ان ترضي ترامب

سترضي ترامب، تلك هي الخطة التي تحدثت عنها سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الناتو كاي بايلي هاتشيسون، خطة تقضي بتولي حلف شمال الاطلسي الناتو دوراً أكبر في العراق، خاصة مع دعوات الاول لمشاركة أكبر للحلف في المنطقة.
هاتشيسون التي ابدت تأييدها لهذه الخطوة قالت في تصريح لها بإنها ستتيح لقوات التحالف الحرية للقيام بمزيد من العمليات القتالية ضد فلول تنظيم"داعش في العراق، فيما اشارت الى ان جزءا كبيرا من تقاسم العبء هو مشاركة حلفائنا الأوروبيين والقيام بالمزيد من العمل لمكافحة الإرهاب، مضيفة بان عملية الناتو جارية حالياً في العراق، و أنها ستكون التلبية المطلوبة لطلب ترامب.
ومن المؤمل خلال هذا الوقت التقاء وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف في بروكسل هذا الاسبوع، لمناقشة اقتراح تحويل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم "داعش" إلى بعثة تدريب يقوم بها الأطلسي في العراق ،فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن خطة نقل بعض القوات من التحالف البالغ عديدها احد عشر ألفاً في أنحاء العراق وسوريا والكويت الى الناتو حصلت على دعم في بغداد .
ومن المؤمل خلال هذا الوقت التقاء وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالحلف في بروكسل هذا الاسبوع، لمناقشة اقتراح تحويل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم "داعش" إلى بعثة تدريب يقوم بها الأطلسي في العراق ،فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن خطة نقل بعض القوات من التحالف البالغ عديدها احد عشر ألفاً في أنحاء العراق وسوريا والكويت الى الناتو حصلت على دعم في بغداد .
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