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بايرن ميونخ يرفض رحيل نجمه الى مانشستر يونايتد

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2020-02-13 | 12:53

بايرن ميونخ يرفض رحيل نجمه الى مانشستر يونايتد

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رفض نادي بايرن ميونخ الألماني فكرة رحيل اللاعب كورينتين توليسو إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الشتوي الماضي.
ويكافح اللاعب الفرنسي من أجل اللعب بانتظام في الموسم الحالي مع بطل الدوري الألماني.

وشارك توليسو في 19 مباراة في مختلف المسابقات، هذا الموسم.

ورغم ذلك، فإن صحيفة "كيكر" الألمانية أكدت أن "بايرن ميونخ رفض فكرة الاستغناء عن خدمات توليسو في فترة الانتقالات الشتوية، خلال شهر كانون الثاني الماضي".


وأفادت أن "مانشستر يونايتد قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عامًا".

وأشارت إلى أن "إدارة النادي البافاري رفضت عرض الشياطين الحمر وقررت الإبقاء على توليسو".

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