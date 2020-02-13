ليفربول يستهدف التعاقد مع 'نفاثة' دورتموند

2020-02-13 | 12:50
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن "ليفربول هو أحدث نادِ أبدى رغبته في الحصول على خدمات جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
اللاعب الإنجليزي الشاب مطلوب من قِبل عدة أندية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.
وأشارت إلى أن "ليفربول تواصل مع بوروسيا دورتموند بالفعل وأخبر إدارة النادي الألماني برغبته في نقل سانشو إلى ملعب الأنفيلد، نهاية الموسم الحالي".
وأفادت أن "مسئولي دورتموند لن يوافقون على رحيل سانشو مقابل سعر أقل من 100 مليون جنيه إسترليني".
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