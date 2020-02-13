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ليفربول يستهدف التعاقد مع 'نفاثة' دورتموند

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2020-02-13 | 12:50

ليفربول يستهدف التعاقد مع

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انضم نادي الإنجليزي إلى سباق المتنافسين على ضم لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
وسبق أن ارتبط سانشو الملقب بـ"النفاثة" بخطوة الرحيل عن بوروسيا دورتموند بعد أن جذب انتباه كبار أوروبا إليه عقب تألقه مع النادي الألماني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن "ليفربول هو أحدث نادِ أبدى رغبته في الحصول على خدمات جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".


اللاعب الإنجليزي الشاب مطلوب من قِبل عدة أندية مثل وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وأشارت إلى أن "ليفربول تواصل مع بوروسيا دورتموند بالفعل وأخبر إدارة النادي الألماني برغبته في نقل سانشو إلى ملعب الأنفيلد، نهاية الموسم الحالي".

وأفادت أن "مسئولي دورتموند لن يوافقون على رحيل سانشو مقابل سعر أقل من 100 مليون جنيه إسترليني".

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