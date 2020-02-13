متظاهرون يتجمعون عند ساحة الخلاني ويحاولون إغلاق مقتربات جسر السنك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات المتظاهرين تجمعوا ضمن ساحة الخلاني ويحاولون إغلاق جسر السنك ومقترباته".

يذكر أن القوات الأمنية أعادت، صباح أمس الأربعاء، افتتاح جسر السنك بعد إغلاقه لأشهر بسبب التظاهرات في ساحات التحرير والمناطق القريبة منها.



وعاد المتظاهرون ليغلقوا جسر السنك مرة أخرى، عصر أمس الأربعاء، لكن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر مجدداً مساءً.