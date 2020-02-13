الوطني الكردستاني ينفي التصريحات بشأن رأي الحزب على آلية اختيار الوزراء لحكومة علاوي

نفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، التصريحات بشأن رأي الحزب على آلية اختيار الوزراء لحكومة محمد علاوي.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التصريحات التي جاءت على لسان بعض الأشخاص والجهات حول رأي حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على آلية اختيار الوزراء المرشحين لحكومة محمد توفيق العلاوي عارية عن الصحة".

واضافت ان "كل البيانات والأخبار المتداولة في هذا الخصوص لا أساس لها من الصحة إطلاقاً"، مشيرة الى "اننا ننبه الآخرين من أشخاص وجهات إعلامية توخي الدقة و المصداقية في نقل الخبر و المعلومة".