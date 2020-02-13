رئيس حكومة كردستان يتوجه إلى ألمانيا

توجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ستنطلق أعماله غداً الجمعة.
وقال مكتب البارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يتوجه، اليوم الخميس، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 والذي ستنطلق أعماله في 14 – 16 من الشهر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية".
وأضاف البيان، أنه "من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة مع العديد من كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر الأمني العالمي، وعلى هامش المؤتمر، سيناقش رئيس الحكومة مع صناع القرار العالميين الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة".
وأضاف البيان، أنه "من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة مع العديد من كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر الأمني العالمي، وعلى هامش المؤتمر، سيناقش رئيس الحكومة مع صناع القرار العالميين الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة".
وقال البارزاني قبيل مغادرته، بحسب البيان: "سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين، تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب"، مضيفاً "كما سنناقش معهم التهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش والتي تتطلب تنسيقاً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها".
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