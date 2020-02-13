'معنف القطط' بالمدينة المنورة يثير غضب سعوديين (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لشخص وهو يقوم بأذية قطة بطريقة مروعة، غضبا بين ناشطين.
وقالت ناشطة تدعى سارة الشهري عبر موقع التواصل ”تويتر“ إن ”الشاب المعنف هندي الجنسية ويدعى محمد رفيق وقد حذف الفيديو من برنامج (تيك توك) ولديه 5 قطط اعتاد تعذيبها، كما لديه قطة بيضاء أنثى اعتاد تصويرها وهو يقوم بتعنيفها عن طريق صفعها والضغط على بطنها“، مؤكدة أنه من سكان المدينة المنورة.
وطالب ناشطون عبر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_على_معنف_قطط_المدينة في موقع التواصل ”تويتر“ الأجهزة الأمنية بالتدخل في القضية، ومعاقبة الهندي بأقصى عقوبة، نظير سلوكه العنيف. كما عمد عدد منهم إلى الإبلاغ عنه عبر منصات مواقع التواصل، أملا في تنبيه الجهات المعنية إليه.
ولم يرد أي تعليق من قبل الجهات الرسمية على الواقعة إلى حد اللحظة، كما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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