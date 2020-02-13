روسيا: العراق لم يقدم طلبا لشراء منظومات إس 400

كشف السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، الخميس، أن العراق لم يتقدم بأي طلب رسمي لشراء منظومات الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، معتبرا أن الأمر ما زال فقط على مستوى الاهتمام ليس إلا.
وقال السفير الروسي في بغداد لوكالة "سبوتنيك"، "بالطبع، في ضوء الأحداث الأخيرة زاد الاهتمام بأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 من الجانب العراقي، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس حتى الآن".
وأشار ماكسيموف إلى أن "الجيش العراقي مقتنع ومهتم بالأسلحة الروسية لأنها تتميز بالجودة والكفاءة في ساحات القتال المختلفة".
وأضاف مكسيموف قائلا "نحن نقول دائما أننا مستعدون لمواصلة مساعدة الحكومة العراقية في تعزيز قدراتها الدفاعية حيث يتم إنتاج أحدث المعدات العسكرية في روسيا لجميع الجيوش العسكرية، بما في ذلك الدفاع الجوي. إذا تلقينا نداءً بشأن أنظمة محددة فسننظر فيها".
وختم ماكسيموف "نحن في انتظار أصدقاء عراقيين في روسيا لزيارة معرض الأسلحة الروسية ماكس وأرميا 2020".
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