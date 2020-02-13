مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس

وفي كأس فرنسا، يلتقي ابينال وسانت إيتيان في دور ربع النهائي، وتقام على ملعب لا كولومبيار.
ويواجه ريال سوسيداد نظيره ميرانديس في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب انويتا.
موعد مباراة منتخب الشباب امام نظيره السعودي
تقام مباراة منتخب الشباب امام السعودية في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة بتوقيت بغداد.
موعد مباراة إي سي ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا
تقام مباراة إي سي ميلان ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، في تمام 11 إلا ربع على ملعب سان سيرو.
المباراة غير منقولة عبر أي قناة عربية، ولكن يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر صفحتي الناديين على فيس بوك.
موعد مباراة أبينال وسانت إيتيان في كأس فرنسا
يلتقي فريق ابينال مع سانت إيتيان في ربع نهائي كأس فرنسا في تمام الساعة 11 مساءً على ملعب لا كولومبيار، وتذاع على فضائية beIN Sports HD 6K.
موعد مباراة ريال سوسيداد وميرانديس في كأس ملك إسبانيا
يواجه فريق ريال سوسيداد نظيره ميرانديس في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فيالـ11 مساءً، على ملعب أنويتا، وتنقلها قناة KSA Sports 3 HD.
موعد مباراة الاتفاق والحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتفاق والحزم يلتقيان اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، في مباراة الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.
موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في تمام السادسة والنصف بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وتنقلها قناة KSA Sports 1 HD.
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