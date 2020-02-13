جوارديولا: الخسارة أمام ريال مدريد قد تعني طردي من مانشستر سيتي

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، حيث تُلعب مباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو يوم 26 شباط، بينما لقاء العودة في 17 اذار المقبل بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها موقع "ovacion" الإسباني: "إذا لم نفز على ريال مدريد، سيأتي المالك أو المدير الرياضي ويقول لي.. ما تقدمه لا يكفي، نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا".



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وأضاف: "قد يطردونني من النادي ووقتها سأقول.. حسنًا، شكرًا لكم، لقد كان من دواعي سروري العمل معكم".

وفي سياق آخر، أكد جوارديولا أنه لا يرى نفسه أفضل مدرب في العالم، موضحًا: "لم أشعر أنني الأفضل أبدًا".

وتابع: "حتى عندما حققت السداسية مع برشلونة، لقد فزت بها لأنني أمتلك لاعبين استثنائيين".

وأتم: "هناك مدربون رائعون لا يمتلكون لاعبين بنفس الكفاءة، ولا يدربون أندية كبيرة، وأرى نفسي مدربًا جيدًا ولكن لست الأفضل.. اعطني فريقًا غير مانشستر سيتي ولن أفوز".

