جوارديولا: الخسارة أمام ريال مدريد قد تعني طردي من مانشستر سيتي

2020-02-13 | 08:57
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ألمح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إمكانية إقالته من منصبه حال تعرض للإقصاء على يد ريال مدريد الإسباني.
وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها موقع "ovacion" الإسباني: "إذا لم نفز على ريال مدريد، سيأتي المالك أو المدير الرياضي ويقول لي.. ما تقدمه لا يكفي، نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "قد يطردونني من النادي ووقتها سأقول.. حسنًا، شكرًا لكم، لقد كان من دواعي سروري العمل معكم".
وفي سياق آخر، أكد جوارديولا أنه لا يرى نفسه أفضل مدرب في العالم، موضحًا: "لم أشعر أنني الأفضل أبدًا".
وتابع: "حتى عندما حققت السداسية مع برشلونة، لقد فزت بها لأنني أمتلك لاعبين استثنائيين".
وأتم: "هناك مدربون رائعون لا يمتلكون لاعبين بنفس الكفاءة، ولا يدربون أندية كبيرة، وأرى نفسي مدربًا جيدًا ولكن لست الأفضل.. اعطني فريقًا غير مانشستر سيتي ولن أفوز".
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