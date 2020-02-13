الدفاع المدني بشأن حريق مستشفى الحسين بالمثنى: غلق ابواب الطوارئ اجراء غبي

اعتبرت مديرية الدفاع المدني، الخميس، ان غلق ابواب طوارئ مستشفى الحسين في المثنى والتي شهدت اندلاع حريق فيها اول امس "اجراء غبي"، فيما اشار الى ان احد اهم اسباب اندلاع الحريق هو الاهمال.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته الخليج 365، ان "احد اهم اسباب اندلاع حريق مستشفى الحسين بالمثنى هو الاهمال"، مبينا ان "غلق ابواب طوارئ المستشفى اجراء غبي".

وتساءل "ما فائدة وجود هذه الابواب ان تم اغلاقها "، مشيرا الى ان "اي مسؤول يتصرف بأهمال في دائرته يجب ان يحاسب".

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وتابع ان "الاهمال كان من اهم اسباب حادث حريق المستشفى"، لافتا الى ان "كسر ابواب الطوارئ والنوافذ استغرق وقتا من رجال الدفاع المدني من اجل انقاذ المرضى"، مطالبا "جميع المؤسسات ومن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية باطلاق حملة لتوفير مستلزمات السلامة والامان لتجنب زهق الارواح والخسائر الاقتصادية".

وكانت مديرية الدفاع المدني أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، وفاة أربعة أشخاص واختناق 30 آخرين جراء حريق اندلع داخل مستشفى الحسين بمحافظة المثنى، مشيرةً إلى إنقاذ 60 حالة.