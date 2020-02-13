ابو مازن: لن نشارك بحكومة علاوي ولا نصوت لها

اكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري "ابو مازن"، الخميس، ان الية ترشيح رئيس الوزراء محمد علاوي اثبتت فشلها، فيما اشار الى انه لن يشارك بالحكومة ولا يصوت لها.

وقال الجبوري في بيان تابعته الخليج 365، إن "الالية التي تم خلالها ترشيح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، هي الية اثبتت فشلها وعجزها عن تشكيل فريق حكومي قوي ومنسجم"، مبينا ان "القرار الحكومي اصبح متأثرا بالكتلتين اللتين اتفقتا على ترشيحه".

Advertisements

واضاف ان "هذه الالية باتت عقيمة بعد تجربتها بتكليف عادل عبد المهدي وحكومته"، مشيرا الى ان "المرشح علاوي لا تنطبق عليه المواصفات التي اقرها مجلس النواب ووقع عليها اكثر من ۱۷۰ نائب".

وتابع "ولانه لا يمتلك المؤهلات المطلوبة للترشيح فاننا لا يمكننا المشاركة في حكومة ولا التصويت لها استجابة لنداءات شعبنا في ساحات التظاهر وانسجاما مع رؤيتنا تکلیف من هو اقوى منه لإدارة المرحلة الخطرة التي يعيشها العراق"، لافتا الى "اننا غير معنيين بمفاوضات تشكيل الحكومة ولن نشترك في التصويت لها".