أربع حالات اختناق لمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن اربعة متظاهرين اصيبوا بحالات اختناق في ساحة الخلاني وسط بغداد نتيجة استخدام القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تستخدم القنابل المسيلة للدموع بكثافة وتتقدم باتجاه ساحة الخلاني في محاولة لارجاع المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العامصة بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الشكف عغن اسمه، أن "استخدام الغازات المسيلة للدموع تجاه المتظاهخرين اسهم في اصابة اربعة متظاهرين بحالات اختناق".



وكان المصدر الأمني افاد بوقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد. وكان المصدر الأمني افاد بوقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

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