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اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات في ساحة الخلاني بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد اندلعت مجددا".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تستخدم الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".


يشار الى أن المتظاهرين أغلقوا، بعد ظهر اليوم الاربعاء، جسر السنك ومقترابته وسط العاصمة بغداد بعد ساعات من فتحه من قبل القوات الامنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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