اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات في ساحة الخلاني بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد اندلعت مجددا".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تستخدم الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
يشار الى أن المتظاهرين أغلقوا، بعد ظهر اليوم الاربعاء، جسر السنك ومقترابته وسط العاصمة بغداد بعد ساعات من فتحه من قبل القوات الامنية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تستخدم الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
يشار الى أن المتظاهرين أغلقوا، بعد ظهر اليوم الاربعاء، جسر السنك ومقترابته وسط العاصمة بغداد بعد ساعات من فتحه من قبل القوات الامنية.
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