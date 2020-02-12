وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق متخخص لملاحقة قتلة مسؤول في قناة فضائية

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، بأن وزيرها ياسين الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد لملاحقة العناصر التي أقدمت على قتل مسؤول باحدى الفضائيات العراقية غربي العاصمة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد، لملاحقة العناصر الإجرامية التي أقدمت على قتل المجنى عليه المرحوم نزار ذنون الذي تم قتله يوم أمس في العاصمة بغداد".



ووجه الياسري، بحسب البيان، بـ"سرعة العمل لإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

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