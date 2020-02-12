قطع جسر بالاطارات المحترقة في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية مستمرة في محاولات تفريق للمتظاهرين في صوب الشامية ضمن الناصرية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا جسر النصر بالاطارات المحترقة".