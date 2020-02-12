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قطع جسر بالاطارات المحترقة في الناصرية

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام متظاهرين بقطع جسر من خلال الاطارات المحترقة في الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية مستمرة في محاولات تفريق للمتظاهرين في صوب الشامية ضمن الناصرية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا جسر النصر بالاطارات المحترقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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