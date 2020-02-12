متظاهرون يغلقون جسر السنك وسط بغداد بعد ساعات من فتحه

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين اعادوا غلق جسر السنك ومقترابته وسط العاصمة بغداد بعد ساعات من اعادة افتتاحه من قبل القوات الأمنية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين الذين اعادوا غلق جسر السنك من خلال حاويات وبداخلها نيران تمركز اعداد قليلة منهم ضمن ساحتي الوثبة والخلاني ومقتربات الجسر".



يشار الى أن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن صباح، اليوم الاربعاء، عن اعادة فتح جسر السنك وسط بغداد.