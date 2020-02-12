بالصور.. رفع كتل كونكريتية من محيط شارع جنوب بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع جنوب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 40 ضمن منطقة السيدية".



وأضاف البيان أن "كوادر بلدية الرشيد باشرت بعدها بحملة لتنظيف الموقع".

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