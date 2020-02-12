إصابة جندي أميركي باشتباكات مع مجهولين في سوريا

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي إصابة جندي أميركي بخدوش بسيطة خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة شرقي سوريا مع مجهولين.
وقال بيان للناطق باسم التحالف، العقيد مايلز.ب. كيكينز، عبر (تويتر)، اليوم الأربعاء "في حادثة القامشلي، تعرض جندي أميركي لخدش سطحي بسيط أثناء تشغيل معداته".
وأضاف "عاد الجندي الأميركي إلى العمل".
وصرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته فتحت النار، اليوم الأربعاء، عند نقطة تفتيش في شمال شرقي سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.
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