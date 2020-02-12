متظاهرون يحاولون إعادة إغلاق جسر السنك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وسط محاولات لإغلاق الجسر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناص قوات مكافحة الشغب منتشرون على جسر السنك".



وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، جسر السنك وعدد من الطرق وسط العاصمة بالتعاون مع أمانة بغداد و"المتظاهرين السلميين".