بمرسوم جمهوري.. اطلاق سراح مسؤولين في اتحاد الكرة

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "مرسوماً جمهورياً صدر اليوم الأربعاء، يقضي بإطلاق سراح امين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زوير".

وسيتوجه الكتاب الرسمي من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل، حيث من المؤمل ان يتم الافراح عنهما خلال الساعات المقبلة.



تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق، عدنان درجال، قد اكد لعدد من وسائل الاعلام انه توجه بنفسه الى المحكمة للافراج عن رضا وزوير.