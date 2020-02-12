بمرسوم جمهوري.. اطلاق سراح مسؤولين في اتحاد الكرة

2020-02-12 | 12:19
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أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، مرسوماً جمهورياً بإطلاق سراح مسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد سجنهم بشأن قضية تزوير أوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "مرسوماً جمهورياً صدر اليوم الأربعاء، يقضي بإطلاق سراح امين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زوير".
وسيتوجه الكتاب الرسمي من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل، حيث من المؤمل ان يتم الافراح عنهما خلال الساعات المقبلة.
تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق، عدنان درجال، قد اكد لعدد من وسائل الاعلام انه توجه بنفسه الى المحكمة للافراج عن رضا وزوير.
وسيتوجه الكتاب الرسمي من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل، حيث من المؤمل ان يتم الافراح عنهما خلال الساعات المقبلة.
تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق، عدنان درجال، قد اكد لعدد من وسائل الاعلام انه توجه بنفسه الى المحكمة للافراج عن رضا وزوير.
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