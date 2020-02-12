أكدت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الاربعاء، عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس "كورونا" في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.
وقالت السفارة في بيان لها اطلعت عليه، الخليج 365، إنها طلبت منذ اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ، عبر قناتها الرسمية من كافة الشركات الصينية العاملة في العراق، الابلاغ عن حالة كافة موظفيها الصحية بشكل يومي.
واضافت، أنه وفقا لاخر الاحصائيات التي تقدمها الشركات الصينية، حتى اليوم الثاني عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2020، لم تسجل اي حالة اصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.