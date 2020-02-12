اخبار العالم / اخبار العراق

الصين تؤكد عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الاربعاء، عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس "كورونا" في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.

وقالت السفارة في بيان لها اطلعت عليه، الخليج 365، إنها طلبت منذ اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ، عبر قناتها الرسمية من كافة الشركات الصينية العاملة في العراق، الابلاغ عن حالة كافة موظفيها الصحية بشكل يومي.

 

واضافت، أنه وفقا لاخر الاحصائيات التي تقدمها الشركات الصينية، حتى اليوم الثاني عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2020، لم تسجل اي حالة اصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.

 

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق، بياناً أعلنت فيه خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخراً، فيما أكدت أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تؤكد عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا