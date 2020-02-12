النزاهة: ضبط متجاوز أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة بالبصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بـ"التجاوز" على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام بـ"استغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون". وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكن من ضبط المتهم؛ لتجاوزه على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية البصرة، وقيامه بإنشاء محال تجارية لمنفعته الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية"، لافتة إلى أن "العقار في موقع تجاري بمركز المحافظة".



وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرر توقيفه، وفق القرار المرقم (154 لسنة 2001)".



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