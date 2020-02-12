غدا تنتهي المهلة.. ترجيحات بتجديد الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني

وأشار مسؤولون عراقيون إلى أنه من المحتمل أن تجدد الولايات المتحدة إعفاء العقوبات الإيرانية الذي سيسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني لتزويد احتياجاتها من الكهرباء، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم.ومن المقرر أن ينتهي التنازل لمدة ثلاثة أشهر يوم غد الخميس.

ويعتمد العراق على الواردات الإيرانية لتلبية نصيب الأسد من احتياجاته من الكهرباء في مواجهة النقص الذي ساعد على إثارة احتجاجات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة.

ويأتي التجديد المتوقع للتنازل وسط تعثر العلاقات الأمريكية العراقية في أعقاب الهجوم الامريكي الذي استهدف اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



ودفعت تلك الاغتيالات، بغداد إلى التهديد بطرد القوات الأمريكية الباقية من العراق.

وفي مواجهة تهديد الطرد ، هددت إدارة ترامب بضرب العراق بعقوبات معيقة ، مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة قد لا تجدد التنازل.

وعلى الرغم من التنازل، لا تزال واشنطن تضغط على العراق لتقليل اعتمادها على إيران لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

و أعلن العراق يوم الأحد الماضي، أن حقل نفط جنوبياً بالقرب من البصرة - تديره شركة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة - يخفض إنتاجه بسبب مستويات التلوث وانبعاثات الغاز.