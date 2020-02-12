أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مروج ومتاجر بالمخدرات شرقي العاصمة بغداد بحوزته 7500 حبة مخدرة. وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تابعت تحركات أحد المروجين بالمواد المخدرة، حيث تم تشكيل فريق عمل من استخبارات الفوج ومفرزة من شعبة مكافحة مخدرات باب الشيخ".



وأضاف البطاط، أنه "جرى نصب كمين له في إحدى نقاط مروره شرقي العاصمة بغداد، وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته 393 شريطاً من الحبوب المخدرة يحتوي كل شريط 20 حبة، حيث بلغ عدد الحبوب المضبوطة ٧٥٠٠ حبة مخدرة، وتم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مروج ومتاجر بالمخدرات بحوزته 7500 حبة مخدرة شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.