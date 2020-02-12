توقعات بهطول الثلوج في محافظات شمال العراق بسماكة 30 سم

توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان اليوم الاربعاء، ان تجتاح موجة جديدة من الثلوج الاقليم، مشيرة الى تساقط الثلوج في مراكز محافظات كردستان.
وقالت المديرية في بيان، نشرته وسائل اعلام كردية، انه بداية ستتساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية في شمال وغرب الاقليم، ومع فجر غدا الخميس فإن المنطقة بأسرها ستتأثر بالموجة، ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج بنسب متفاوتة في مراكز المحافظات (اربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، حلبجة".
واضاف البيان ان بعض المناطق ستشهد هطول امطار قليلة مع تساقط للثلوج، مشيرا الى ان تأثير هذه الموجة سيستمر على المناطق الجبلية المرتفعة حتى عصر الخميس.
وتوقعت المديرية ايضا ان تكون سماكة الثلوج التي ستهطل كالاتي: اربيل من 5- 10 سم، السليمانية من 6-12 سم، ودهوك من 20-30سم، حلبجة من 7 – 15، كركوك 2 – 5.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى فجر امس الثلاثاء تساقط ثلوج للمرة الاولى منذ سنوات، في وقت وصلت درجات الحرارة الى دون المعدل المعتاد.
واضاف البيان ان بعض المناطق ستشهد هطول امطار قليلة مع تساقط للثلوج، مشيرا الى ان تأثير هذه الموجة سيستمر على المناطق الجبلية المرتفعة حتى عصر الخميس.
وتوقعت المديرية ان يضعف تأثير الموجة كاملة مساء الخميس ومع تساقط الثلوج سينخفض مستوى الرؤية.
وتوقعت المديرية ايضا ان تكون سماكة الثلوج التي ستهطل كالاتي: اربيل من 5- 10 سم، السليمانية من 6-12 سم، ودهوك من 20-30سم، حلبجة من 7 – 15، كركوك 2 – 5.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى فجر امس الثلاثاء تساقط ثلوج للمرة الاولى منذ سنوات، في وقت وصلت درجات الحرارة الى دون المعدل المعتاد.
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