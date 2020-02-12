سوريون يحرقون مدرعات أميركية في القامشلي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء، بمقتل مدني سوري بنيران قوات أميركية في قرية "خربة عمو" شرق القامشلي، مشيرةً إلى إحراق أربع مدرعات تابعة للجيش الأميركي في القرية. وذكرت "سانا"، أن مدني قُتل جراء إطلاق القوات الأميركية النار على أهالي قرية خربة عمو بشرق القامشلي، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السوري لمنع عربات أميركية من المرور. وأضافت "سانا"، أن أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأميركي، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكي باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.





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