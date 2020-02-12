بالصور.. عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى

نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، لقطات تظهر قطعات قيادة عمليات الفرات الأوسط ضمن المحور الرابع خلال مشاركتها في عملية أبطال العراق بمرحلتها الأولى. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان منفصل، بأن قطعات قيادة عمليات الجزيرة وخلال عملية أبطال العراق الأولى التي انطلقت فجر اليوم، تمكنت من تفجير ثلاثة عبوات ناسفة وتدمر وكرا قديماً، وتواصل التقدم وفقاً للخطة المعدة لها ضمن المحور الثالث في هذه العملية.



واعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية من "داعش"، فيما نوهت الى ان طائرات F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العملية. Advertisements



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