بالفيديو الكتل السياسية تفرض شروطها على علاوي مقابل منحه الثقة

كابينة مستقلة ومراعاة التوازن المكوناتي بعيدا عن المحاصصة الحزبية هي الشروط التي وضعتها جبهة الانقاذ والتنمية مقابل منحها الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اعطت كتلة الحكمة النيابية الضوء الاخضر لعلاوي في اختيار كابينته الوزارية شريطة ان تكون من الكفاءات.الكرد شروطهم تعددت بين المقايضة على رواتب البيشمركة والموظفين في الاقليم، وتعديل بعض بنود الموازنة، فضلا عن التاكيد على حصر السلاح المنلفت بيد الدولة وتلبية مطالب المتظاهرين.

الشروط والمطالبات والمقايضات الكثيرة التي طرحتها الكتل السياسية تجعل علاوي امام استحالة تلبيتها، لتشعبها وتداخلها وتقاطعها بين رغبات الكتل، ما يؤشر صعوبة استكمال حكومته بسلاسة.