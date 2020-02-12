بالفيديو أهالي ديالى بعربون عن سخطهم تجاه فواتير الكهرباء الخيالية

لم يدر بخلد هذا الرجل الذي يعمل مصلحا لاطارات العجلات ان قوت يومه غير كاف هذه المرة لتسديد اجور فاتورة الكهرباء الشهرية لمحله المتواضع هذا .. ولايختلف الحال لدى غالبية المواطنين سيما من اصحاب المهن البائسة كبؤس حياتهم المعيشية ..فواتير الكهرباء وصفت بالخيالية ولاتتناسب مع المستهلك من الطاقة الكهربائية وقد تضاعفت الاجور مؤخرا لاكثر من عشر مرات حسب مواطنين

ورغم الاتصالات والرسائل المتكررة مع مدير كهرباء المحافظة لكنه لم يكلف نفسه عناء الرد .. مواطنون طالبوا لجنة الطاقة النيابية ووزارة الكهرباء فضلا عن محافظ ديالى للتدخل بشان الموضوع