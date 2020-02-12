استغراب بالغ وسخط كبير اعرب عنه اهالي ديالى على خلفية ارتفاع اجور الكهرباء خلال الفترة الاخيرة اكثر من عشر مرات عن الاشهر السابقة ... مواطنون ناشدوا وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية للتدخل وانقاذهم مماوصفوه بعدم المهنية للقائمين على مديرية كهرباء المحافظة خلال عملية الجباية
لم يدر بخلد هذا الرجل الذي يعمل مصلحا لاطارات العجلات ان قوت يومه غير كاف هذه المرة لتسديد اجور فاتورة الكهرباء الشهرية لمحله المتواضع هذا .. ولايختلف الحال لدى غالبية المواطنين سيما من اصحاب المهن البائسة كبؤس حياتهم المعيشية ..
فواتير الكهرباء وصفت بالخيالية ولاتتناسب مع المستهلك من الطاقة الكهربائية وقد تضاعفت الاجور مؤخرا لاكثر من عشر مرات حسب مواطنين
فواتير الكهرباء وصفت بالخيالية ولاتتناسب مع المستهلك من الطاقة الكهربائية وقد تضاعفت الاجور مؤخرا لاكثر من عشر مرات حسب مواطنين
ورغم الاتصالات والرسائل المتكررة مع مدير كهرباء المحافظة لكنه لم يكلف نفسه عناء الرد .. مواطنون طالبوا لجنة الطاقة النيابية ووزارة الكهرباء فضلا عن محافظ ديالى للتدخل بشان الموضوع
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو أهالي ديالى بعربون عن سخطهم تجاه فواتير الكهرباء الخيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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