معالجة مواد واعتدة متفجرة شمال بابل

افاد اعلام مديرية مكافحة المتفجرات في بابل اليوم الاربعاء، بأن خبراء مديرية مكافحة المتفجرات عالجوا مواد واعتدة متفجرة شمال المحافظة.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة بابل / ناحية الاسكندرية / منطقة مويلحة الثالثة على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث.



واضاف البيان، أنه بعد الكشف تبين وجود اجسام غريبة عبارة عن قذيفة مدفعية عيار 122ملم مع اربعة صواريخ ضد الدروع عيار100 ملم، وقنبرة هاون عيار 60 ملم وصاروخ كراد ، مشيرا الى معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر.

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