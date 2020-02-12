نائب يكشف عن 'صفقة مريبة' لابقاء وزراء الديمقراطي الكردستاني بالحكومة القادمة

كشف عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاربعاء، ان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالحفاظ على وزراءه في الحكومة الفيدرالية، واصفا هذه الصفقة بـ"المريبة".

وقال شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "ليس من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني او رئاسة الاقليم التحدث بالنيابة عن باقي الاحزاب الكردستانية، كما حصل امس في الاجتماع المشترك لرئيس الاقليم نيجرفان بارزاني مع باقي الكتل السياسية الكردستانية"، مؤكداً ان "بارزاني ومواقفه لايمثلنا تماما في مفاوضات الحكومة الاتحادية بل تمثل نفسه واراء حزبه".

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واضاف أن "الاحزاب الكردية تتفاوض مع بغداد من اجل تطبيق الدستور وحماية المتظاهرين والحفاظ على امن واستقرار الساحات، والتأكيد على سلامتهم وتقديم من يعتدي عليهم الى العدالة"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفاوض من اجل صفقة مريبة لابقاء وزراءه في الحكومة الفيدرالية".

وأكد شمس الدين ان "الحزب الديمقراطي يدعي بشكل مستمر بأنه يحافظ على المصلحة العليا للاقليم، في حين ان مصالحه الشخصية ومكتسباته تكون اعلى واكبر من مصلحة الاقليم وشعبه والتي رماها منذ سنوات خلف ظهره"، رافضاً اية "محاولة منه بالتفاوض بأسم الاحزاب الكردستانية الاخرى".