سكرتير رئيس الوزراء يعلن اعادة فتح جسر السنك ببغداد 'صور'

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أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن اعادة فتح جسر السنك ببغداد.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "في الساعة السادسة من صباح اليوم، باشر الجهد الهندسي من قيادة عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وفتحة أمام حركة العجلات".
واضاف ان "ذلك سوف يخفف من الزخم المروري الحاصل وسط بغداد".
الصور ادناه بعدسة علي جاسم
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