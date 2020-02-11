سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في داقوق

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في داقوق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة فريق اوی في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".