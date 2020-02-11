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سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة في داقوق

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في داقوق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة فريق اوی في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

 

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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