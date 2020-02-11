المحافظات التي اعلنت عطلة يوم غد لمدارس الابتدائية

اعلنت عدد من المحافظات، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام في المدارس الابتدائية فقط.
حيث اعلنت محافظة النجف إنه "نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظتنا العزيزة وحفاظا على سلامة ابنائنا من طلبة المراحل الابتدائية فقط، قرر محافظ النجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي تعطيل الدوام يوم غد لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط".
كما اعلنت محافظة بابل إنه "تقرر اعلان عطلة رسمية لطلبة المدارس الابتدائية فقط في بابل لانخفاض درجات الحرارة".
فيما قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي تعطيل الدوام للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء، نظرا للانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.
كما قررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي للمدارس (الابتدائية ورياض الاطفال) فقط في عموم المحافظة ليوم غد الاربعاء، بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.
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