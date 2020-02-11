اخبار العالم / اخبار العراق

المحافظات التي اعلنت عطلة يوم غد لمدارس الابتدائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت عدد من المحافظات، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام في المدارس الابتدائية فقط.

حيث اعلنت محافظة النجف إنه "نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظتنا العزيزة وحفاظا على سلامة ابنائنا من طلبة المراحل الابتدائية فقط، قرر محافظ النجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي تعطيل الدوام يوم غد لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط".

 

كما اعلنت محافظة بابل إنه "تقرر اعلان عطلة رسمية لطلبة المدارس الابتدائية فقط في بابل لانخفاض درجات الحرارة".

Advertisements

 

فيما قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي تعطيل الدوام للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء، نظرا للانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.

 

كما قررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي للمدارس (الابتدائية ورياض الاطفال) فقط في عموم المحافظة ليوم غد الاربعاء، بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحافظات التي اعلنت عطلة يوم غد لمدارس الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا