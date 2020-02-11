بابل تقرر تعطيل الدوام غداً لطلبة المدارس الابتدائية فقط

قررت محافظة بابل، الثلاثاء، تعطيل الدوام غداً لطلبة المدارس الابتدائية فقط. وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر اعلان عطلة رسمية لطلبة المدارس الابتدائية فقط في بابل لانخفاض درجات الحرارة".

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